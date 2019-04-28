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  3. 'Dünyaya sevgi tohumları ekeceğiz'

'Dünyaya sevgi tohumları ekeceğiz'

'Dünyaya sevgi tohumları ekeceğiz'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği’nin İzmir Konak’taki “Kitap Kahve Evi’nin” açılışına katıldı.

Dünyadaki belirsizlik ortamına rağmen Türkiye’nin mazlumların sesi olmaktan vazgeçemeyeceğini belirten Erdoğan şöyle konuştu: “21. yüzyıla damgasını vuracak bir nesil inşallah yine bu topraklardan çıkacak. İnsanlara kötülük mesajları değil, iyilik mesajları vermeye çalışacağız. Mutluluk tohumları, sevgi tohumları ekeceğiz. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var.”

 

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