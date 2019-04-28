'Dünyaya sevgi tohumları ekeceğiz'

Dünyadaki belirsizlik ortamına rağmen Türkiye’nin mazlumların sesi olmaktan vazgeçemeyeceğini belirten Erdoğan şöyle konuştu: “21. yüzyıla damgasını vuracak bir nesil inşallah yine bu topraklardan çıkacak. İnsanlara kötülük mesajları değil, iyilik mesajları vermeye çalışacağız. Mutluluk tohumları, sevgi tohumları ekeceğiz. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var.”