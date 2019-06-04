Dünyanın dört bir yanında Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını camilerde eda etti. Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu. Namaz öncesi Suriye ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dualar edildi. Bayram namazı kılındıktan sonra Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar, hutbe okudu. Duaların ardından Müşavir Yazar ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, cemaatle bayramlaştı. Cami çıkışında gurbetçiler, Türkiye'deki yakınlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.

Öte yandan ülkenin İslami mimariyle inşa edilen tek camisi Viyana İslam Merkezi’nde ise çeşitli etnik gruplardan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı camiye Müslümanların gösterdiği yoğun ilgi, renkli anların yaşanmasına yol açtı.

ALMANYA'DA RAMAZAN BAYRAMI

Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Köln şehrinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu. Berlin'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik katıldı. Büyükelçi Aydın namazın ardından cemaatle bayramlaştı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesindeki DİTİB Köln Merkez Camisi'nde ise Müslümanlar birlikte namaz kılıp dua etti.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, bayram vaazında, ramazan ayının Kur’an ve oruç ayı olmanın yanı sıra birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, yeniden hatırlamanın ve kaynaşmanın zirve yaptığı ve gönülleri birleştiren bir ay olduğunu söyledi. Ramazan ayında elde edilen manevi ve uhrevi kazanımların aynı hassasiyetle devam ettirilmesi gerektiğinin önemine değinen Dilek, "Ramazan ayı, bünyesinde birçok güzelliği barındıran muhteşem bir iklimdi. Onun gelişiyle gönüllerimizdeki rahmet tohumları, vahiy yağmurlarının da etkisiyle filizlendi, büyüdü, çiçek açtı. Bu rahmet çiçekleri ruhumuzu adeta cennete çevirdi. Mağfiret rüzgarlarıyla gelen bu manevi bahar, bizlere, ailemize, komşularımıza, hasılı tüm dünyaya rahmetin, umudun, öz benliğe dönüşün cemresi oldu." dedi. Kılınan bayram namazının ardından Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Bakanı Kazım Türkmen ve din görevlileri cemaatle bayramlaştı. Namaz sonrası cemaate tatlı ikram edildi.

BALKANLAR'DAKİ MÜSLÜMANLAR BAYRAMI COŞKUYLA KARŞILADI

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nın habercisi bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak isteyenlerle dolup taştı. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, bayram namazını kıldırmasının ardından yaptığı açıklamada, affetmek ve sabrın son derece önemli erdemler olduğunu belirterek, İslam aleminin bayramını kutladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi de bayram namazı için gelen Müslümanları ağırladı. Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camiler de bayram namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide toplanan binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic'in kıldırdığı namazın ardından dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

KARADAĞ VE KUZEY MAKEDONYA

Balkanlar'ın en küçük ülkesi olarak değerlendirilen Karadağ'da da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi başta olmak üzere ülke genelindeki 130 camide bayram namazı kılındı. Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı için gelen müminlerle dolup taştı. Bayram namazı öncesinde başta Türkçe olmak üzere birçok dilde ilahiler okundu. Bayram namazını Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi’nin kıldırdığı tarihi caminin bahçesi camiye sığmayanlarla doldu.

Bayram namazı hutbesi, Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere üç dilde okundu. Kuzey Makedonya İslam Başkanı Başkanı Recepi, namaz çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu bayram gününde ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içerisinde olunması gerektiğini ifade etti. Recepi, "Dünyada tüm Müslümanların kutladığı bu büyük bayram hürmetine, bize yardım etmesi, bizi desteklemesi, rahmetinin bizim üzerimize olması için Allah’a dua ediyoruz." dedi.

KOSOVA VE ARNAVUTLUK

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Müslümanlar da bayram namazı için tarihi Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne akın etti. Bayram hutbesini okuyan Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, Kosovalıların ülkeden göç etmesi konusuna değinerek, Kosova’nın geleceği için birlik çağrısında bulundu. Bayram namazının en yoğun hissedildiği ülkelerden biri de Arnavutluk oldu. Başkent Tiran'da bayram namazı, İskender Bey Meydanı’nda kılındı. Ramazan Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de coşkuyla karşılandı.

KERKÜK'TE VATANDAŞLAR BARIŞ VE HUZUR İÇİN DUA ETTİ

Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ülkenin barış ve huzuru için dua etti. Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi imam hatibi Ahmed Hurşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti. Kerküklü İbrahim Altuncu da "Memleketimizin terör belasından kurtulmasını ve insanların artık rahat bir nefes almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bayram namazını Büyük Nur Camisi'nde eda eden Musul göçmeni Ali Reşid de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin bir an önce imar edilmesi ve evlerine geri dönmek istediklerini dile getirdi.

RUSYA'DA BİNLERCE MÜSLÜMAN CAMİLERE SIĞMADI

Rusya’nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı. Moskova Merkez Camisi’nde Ramazan Bayramı namazı öncesinde özel önlemler alındı. Cami etrafındaki cadde ve sokaklar ibadet için özel olarak trafiğe kapatıldı. İbadet için oluşturulan alan etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi.

Namaz öncesinde Moskova Merkez Camisi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev’in ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajı okundu. Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1’den canlı yayınlandı. Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya’da 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.

(AA)