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01 Haziran 2019 Cumartesi 12:34 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:41

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Demre'de görüntülendi

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Demre'de görüntülendi

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Antalya'nın Demre ilçesinde görüldü. Bir anda ortaya çıkan Akdeniz foku kısa süreliğine görüntülendi. Karnının şiş olduğu görülen fokun, gebe olduğu ve yavrulamak için yer aradığı tahmin ediliyor.

Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi iskelesinde bağlı bulunan yatların arasından dün saat 16.00 sıralarında bir ses duyuldu. Sesin geldiği yöne bakanlar yaklaşık 1.60-1.70 metre uzunluğunda, tahmini 250- 300 kilo ağırlığında Akdeniz fokuyla karşılaştı. Yaklaşık yarım saat teknelerin arasında dolaşan Akdeniz foku daha sonra suya dalarak kayboldu. Karnının şiş olduğu görülen fokun, gebe olduğu ve yavrulamak için yer aradığı tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşamını sürdüren Akdeniz fokunun, Akdeniz'de 100, dünyada ise 750 civarında olduğu tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki Akdeniz fokunu görenler, "Büyük ihtimalle gebeydi. Çünkü karnı çok şişti. Sancılı ve çok ürkek bir durumu vardı. Yaşamını da bu bölgede sürdürüyor. Çünkü foklar yavrulama döneminde yaşam alanlarından çok uzağa gitmez" dediler.

(DHA)

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