Dünyada nadir görülen mekik kelebeği eve girdi: "Bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm"

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Dursunbey ailesinin evinde, 3 yıldır mekik kelebekleri görülüyor. Bahçedeki zakkum ağacını yuva olarak seçip, tırtıldan kelebeğe dönüştükten sonra uçan kelebeklerden biri bu yıl evin içine girdi. Arzu Dursun (40), "Dünyada çok ender bir tür olduğunu biliyorum. İnternetten araştırdım. Çok güzel bir şey, bunu görmüş olmak da bir şans diye düşünüyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre, Kemer'de yaşayan Dursun ailesinin bahçesi, 3 yıldır dünyada ender görülen bir tür olan mekik kelebeklerine ev sahipliği yapıyor. Aile, geçen yıllarda bahçedeki zakkum ağacında tırtıldan kelebeğe dönüşürken gördükleri hayvanların bu yıl sürpriziyle karşılaştı. Bu yıl tırtıl halinde zakkum ağacında duran hayvanlardan biri kelebeğe dönüşerek eve girdi. Aile bu durum karşısında hem şaşırdı hem de sevindi.

'BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ İLK DEFA GÖRDÜM'

Bahçe kapısından evlerine giren mekik kelebeğini görünce çok şaşırdığını söyleyen Arzu Dursun, "Bu kelebek türünü ben 3 senedir görüyorum burada. Ama bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. Tırtılını da görüyoruz normalde zakkum ağacında. Birkaç ay sonra da kelebek olarak bahçemizde görüyoruz. Bugün evimize girdi. Buraya da böyle kondu. Dünyada da çok ender bir tür olduğunu biliyorum. İnternetten araştırdım. Çok güzel bir şey, bunu görmüş olmak da bir şans diye düşünüyorum. Eşim de daha önce kelebek park yapmıştı Antalya'da. Onun da ilgisi olduğu için bizim de biraz daha ilgimiz var. Dünyada ender bir tür olduğunu araştırdım. Bir gün yaşadığını biliyorum. Ama yine de çok güzel bir şey bunu görmüş olmak" dedi.

Arzu Dursun'un aile dostlarının kızı Sude Naz Özdemir (16) de "Biz bunu zaten internette gördük. Bunu evde bulduktan sonra araştırdık ve nesli tükenmekte olan çok nadir görünen bir kelebek olduğunu öğrendik. Adı da mekik kelebeğiymiş. Gerçekten çok şaşırdık. Çok tuhaf bir histi" diye konuştu.

MEKİK KELEBEĞİ HAKKINDA

İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak bilinirken, aynı zamanda narin yapısıyla da göz kamaştırıyor. Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde de görülmüştü.