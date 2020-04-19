Dünyada da infaz düzenlemesi yapıldı

ANKARA



Almanya 12 aya kadar hapis cezalarının infazı ertelendi.

Ülkede yeni hükümler de 18 aya kadar hapis cezalarının infazına savcı kararıyla ara verilebiliyor. Bu iki uygulamadan sadece cinsel dokunulmazlığa karşı suçları işleyenler yararlanamıyor. İngiltere’de hükümet 4 yıldan az ceza alan hükümlüler için erken tahliye, elektronik kelepçe, evde denetim, toplum içinde infaz gibi yöntemler üzerinde çalışıyor. ABD’de ileri yaşta ve kronik hasta olan hükümlülere konutta infaz getirildi.

İRAN’DA 85 BİN KİŞİ

İran’da 85 bin mahkum geçici olarak tahliye edildi. Fransa’da aile içi şiddet ve terör suçları hariç olmak üzere, iki aydan daha az süresi kalan hükümlülerin tahliyesine başlandı.

TERÖRİST ÇIKMAYACAK

İtalya 18 aydan daha az süresi kalmış hükümlüler şartla tahliye edildi. İspanya, açık cezaevi mahkûmlarını çıkarttı. Belçika’da, terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, 5 yıldan fazla hükümlüler hariç, salıverildi.