Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 17 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?
A: Voyager 1
B: Sputnik 1
C: Juno
D: Curiosity
Doğru cevap: A Voyager 1