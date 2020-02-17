Kim Milyoner Olmak İster sorusu Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?

A: Voyager 1

B: Sputnik 1

C: Juno

D: Curiosity

Doğru cevap: A Voyager 1