Dünya Türkiye'nin isimsiz kahramanlarını böyle tanıdı

Tüm Türkiye'nin tek yürek olarak takip ettiği İzmir'deki kurtarma çalışmaları, dünya tarafından da yakından izleniyor. Uluslararası haber ajansı Reuters da beton bloklar arasında fedakarca çalışan kurtarma ekiplerinin fotoğraflarını tüm dünyaya servis etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin beşinci gününde kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çok sayıda kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonunda bir hayat daha kurtarmak için yoğun bir çaba gösteriyor.

Adeta iğne ile kuyu kazan Türkiye'nin isimsiz kahramanları, enkazdan bazen cansız beden çıkarıyor.

Beş günün ardından ulaşılan her bir can ise depremin kayıplarını unutturmak için bir umut oluyor.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olarak takip ettiği kurtarma çalışmaları, dünya tarafından da yakından izleniyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters da beton bloklar arasında fedakarca çalışan kurtarma ekiplerinin fotoğraflarını servis etti.

Reuters'ın objektiflerine bazen sevinç ve mutluluk bazen de hüzün ve gözyaşı takıldı.