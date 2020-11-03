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03 Kasım 2020 Salı 17:00 | Son Güncelleme:

Dünya Türkiye'nin isimsiz kahramanlarını böyle tanıdı

Dünya Türkiye'nin isimsiz kahramanlarını böyle tanıdı

İzmir'i vuran 6.6 şiddetindeki depremin ardından gece gündüz aralıksız çalışan Türkiye'nin isimsiz kahramanları dünya tarafından da yakından izleniyor. Uluslararası haber ajansı Reuters da beton bloklar arasında fedakarca çalışan kurtarma ekiplerinin fotoğraflarını tüm dünyaya servis etti.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olarak takip ettiği İzmir'deki kurtarma çalışmaları, dünya tarafından da yakından izleniyor. Uluslararası haber ajansı Reuters da beton bloklar arasında fedakarca çalışan kurtarma ekiplerinin fotoğraflarını tüm dünyaya servis etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin beşinci gününde kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çok sayıda kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonunda bir hayat daha kurtarmak için yoğun bir çaba gösteriyor.

Adeta iğne ile kuyu kazan Türkiye'nin isimsiz kahramanları, enkazdan bazen cansız beden çıkarıyor.

Beş günün ardından ulaşılan her bir can ise depremin kayıplarını unutturmak için bir umut oluyor.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olarak takip ettiği kurtarma çalışmaları, dünya tarafından da yakından izleniyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters da beton bloklar arasında fedakarca çalışan kurtarma ekiplerinin fotoğraflarını servis etti.

Reuters'ın objektiflerine bazen sevinç ve mutluluk bazen de hüzün ve gözyaşı takıldı.

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