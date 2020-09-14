Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik koronavirüs açıklaması! 'Ekim ve kasım aylarında ölümler daha sert geçecek'

Son dakika haberler... Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınına ilişkin dünyayı sarsan bir açıklamada bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasında Ekim ve Kasım aylarında koronavirüse bağlı ölümlerin daha sert geçeceği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre; DSÖ Avrupa'dan yapılan açıklamada; ekim ve kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi.

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