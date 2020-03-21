Dünya Sağlık Örgütü 'Koronavirüs WhatsApp Hattı' kurdu

WHO tarafından açılan Koronavirüs Bilgi Merkezi Hattı, küresel ölçekte herkese en doğru verileri ve haberleri sunmayı amaçlıyor. WhatsApp kullanan herkesin erişebileceği bu hattan faydalanabilmek için +41 79 893 18 92 numarasına (WhatsApp üzerinden) mesaj atmak gerekiyor.







İşte Covid-19 için kurulan bilgi hattında yer alan seçenekler?

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