Dünya Sağlık Örgütü 'Koronavirüs WhatsApp Hattı' kurdu
Dünya Sağlık Örgütü insanların en doğru bilgiyi alabilmeleri amacıyla Covid-19 için bilgi hattı kurdu.
WHO tarafından açılan Koronavirüs Bilgi Merkezi Hattı, küresel ölçekte herkese en doğru verileri ve haberleri sunmayı amaçlıyor. WhatsApp kullanan herkesin erişebileceği bu hattan faydalanabilmek için +41 79 893 18 92 numarasına (WhatsApp üzerinden) mesaj atmak gerekiyor.
İşte Covid-19 için kurulan bilgi hattında yer alan seçenekler?
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