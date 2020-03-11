Dünya Sağlık Örgütü başkanı kimdir? Dünya Sağlık Örgütü ne zaman kuruldu?

Dünya Sağlık Örgütü ne zaman kuruldu, başkanı kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye’nin Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) vakaları ilk ortaya çıktığında hızlı davrandığını ve önlem aldığını söyledi. Haberi gören vatandaşlar Dünya Sağlık Örgütü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aramalarını sıklaştırdı. Detaylar haberimizde..

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ BAŞKANI KİMDİR?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tur.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE ZAMAN KURULDU?

19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York’ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda Birleşmiş Milletler’e üye 51 ülkenin temsilcisi ile FAO, ILO, UNESCO, OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı Temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü Anayasasını oluşturmuşlardır. Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz’un gayretleriyle Türkiye de DSÖ’nün kuruluş ve Anayasa oluşturma çalışmalarına fiilen katılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde ülkemizin de aralarında bulunduğu 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından imzalanmıştır.

Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız?

DSÖ Anayasası’nın 26 üye ülke tarafından onaylanmasının ardından, 7 Nisan 1948 tarihinde DSÖ resmen kurulmuştur.

Dünya Sağlık Asamblesi, İcra Kurulu ve Sekretarya DSÖ’nün ana organlarını teşkil etmektedir. Dünya Sağlık Asamblesi her yıl Mayıs ayında Cenevre’de BM Sarayı’nda düzenlenmektedir. Ülkemiz, Asambleye Sayın Sağlık Bakanımız veya yetkilendirdiği bir temsilci başkanlığında bir heyetle katılım sağlamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesinin Yıllık Toplantıları bir kez Kopenhag’daki merkezde, bir defa da üye ülkelerden birinin evsahipliğinde gerçekleştirilmektedir.

TÜRKİYE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE NE ZAMAN ÜYE OLDU?

Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla DSÖ Anayasasını onaylayarak, Örgüte resmen üye olmuştur.

Türkiye, DSÖ’ye üyeliğinden sonra, DSÖ ve Birleşmiş Milletlere bağlı diğer kuruluşlarla sağlık alanındaki ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla 19 Ekim 1950 tarih ve 6666 Sayılı Kanunla onaylanan ‘’Teknik Yardım Anlaşması’’yla çeşitli sağlık projelerini başlatmıştır.

DSÖ’nün Ankara’da bir ülke ofisi, Gaziantep’te ise saha ofisi bulunmaktadır.

DSÖ ile ülkemiz arasındaki ilişkiler ve koordinasyon, İki Yıllık İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde yürütülmektedir.

İstanbul’da açılması öngörülen “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Teknik Uzmanlık Ofisi”nin Ev Sahibi Ülke Anlaşması, 2 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç 2016-2019 dönemi DSÖ İcra Kurulu üyesidir.