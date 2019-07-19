Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü resimli mesajlar

Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, Fenerbahçeli taraftar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçelilere özgü bir gün olan Dünya Fenerbahçeliler Günü, her yıl 19 Temmuz'da kutlanıyor. Gerek sosyal medya hesaplarından gerekse yapılan çeşitli organizasyonlarla kutlanan bu özel günde büyük bir dayanışma örneği sergileniyor. Biz de sizler için Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, resimli mesajlarını derledik..

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Biz herkes gurur duyduğunda değil herkes suçlandığında fenerbahceliydik herkesin 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu mutlu olsun.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.Hayatta Fenerbahçe’den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe’den başka herşeyi olana acırım.

Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.. Fenerbahçeli olmak yürek ister bu yüreği taşımak ağır bir yüktür ben ise bu yük altında ezilmeye razı bir Fenerbahçeliyim.

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim! 19 Temmuz 2019 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 1907 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 1907 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun,

19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.. Herkes diyor ki “okuyun da adam olun”, Fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur!

Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.. Bu dünyada her şey yalan, bir tek gerçek sensin inan. Yolun sonu ölüm olsa, vazgeçmem ben bu sevdadan.

Her zaman seninle geldik her yere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu mutlu olsun.

1907’de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız!