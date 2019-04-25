Dünya DNA Günü nedir? 25 Nisan Dünya DNA Günü neden kutlanır?

İnsanlığın en büyük ve en gizemli buluşlarından biri olan DNA molekülünün yapısı 1953 yılında James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin Nature dergisinde yayınlanmıştı. 50 yıl sonra, 2003 yılında İnsan Genom Projesi’nin sonuna gelinmişti. İlk defa 2003 yılında kutlanan Dünya DNA Günü neden kutlanır? DNA nedir? Dünya DNA Günü nedir? gibi soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler..

İlk defa 2003 yılında kutlanan “Dünya DNA Günü” ABD’de ”Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü”tarafından kutlanıyor. Dünya DNA Günü kutlamaları, hastalıların tedavisinde, insan ömrünün uzatılması ve sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam konusunda önümüzdeki yüzyıllar için yepyeni perspektifler açan, insanın kökeni konusunda yepyeni bulgular sağlayan genetik biliminin önemini geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor.

DNA NEDİR?

DNA yani açık adıyla Deoksiribo Nükleik Asit, genetik kodu içeren uzun bir moleküldür. Yemek tarifleri kitabında, her yemeğin yapımı için yönergelerin yer alması gibi, DNA’da da ait olduğu organ..

DNA’NIN YAPISINDA NELER BULUNUR?

DNA, çift zincirli bir yapıya sahiptir. İki zincir arasında hidrojen bağları kurulmuş olup, bu bağlar ihtiyaç duyulduğunda tıpkı bir fermuar gibi açılabilmektedir. Burada bu analojiye bozuk fermuar durumunu da eklemek gerekebilir. Çünkü DNA’dan protein sentezi yapılacağı zaman, yalnızca ilgili genin olduğu kısmın açılması sağlanabiliyor.

Vücudumuzda sentezlediğimiz tüm proteinler, aminoasit sırasında göre DNA’da 3lü baz gruplarından oluşan ‘kod’larla şifrelenmiştir. İki zincir arasındaki hidrojen bağları, Adenin ve Timin arasında 2’li bağ, Guanin ve Sitozin arasında 3’lü bağ kuruluyor.