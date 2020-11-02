Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Bakan Koca minik Elif'in sağlık durumunu açıkladı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazının altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer ver:

ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi.