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Dünya benzeri donmuş gezegenler yaşamı destekleyebilir

Dünya benzeri donmuş gezegenler yaşamı destekleyebilir

Yapılan yeni bir araştırmada, yaşamı desteklemeyecek kadar soğuk olduğu düşünülen buz gezegenlerinin donma noktasının üzerinde yaşanabilir arazi alanlarına sahip olabileceği bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Toronto Üniversitesi'nden gökbilimcilerin yaptıkları yeni bir araştırmaya göre, yaşamı desteklemeyecek kadar soğuk olduğu düşünülen buz gezegenlerinin donma noktasının üzerinde yaşanabilir arazi alanlarına sahip olabileceği ve bunun ne tür gezegenlerin yaşanabilir olabileceğinin varsayımına meydan okuyabileceği belirtildi.

Bilim adamları uzun zamandır kartopu gezegenlerinin (okyanuslarının donup yüzey yaşamının olanaksız olduğu gezegenler) aşırı soğuk yüzünden yaşanılamaz olduklarını düşünüyorlardı. Ancak American Geophysical Union'un Jeofizik Araştırmalar Dergisi'ndeki yeni araştırmada bazı kartopu gezegenlerinin ekvatorlarının yakınında yaşanabilir sıcaklıklara ulaşan arazi alanlarına sahip olabileceği tespit edildi.

Toronto Üniversitesi'nde bir gökbilimci ve fizikçi olan ayrıca yeni çalışmanın yazarı olan Adiv Paradise, “Geleneksel olarak yaşanabilir kabul edemeyeceğiniz gezegenlere sahipsiniz ve bu belki de onların artık yaşanabilir olabileceğini gösteriyor.” dedi.

Jeologlar, Dünya'nın geçmişte bir ila üç kartopu aşamasından geçtiğini ve deniz mikro organizmalarının bu periyotlardan en az birinde yaşadığını düşünüyor.

Sonuçlar aynı zamanda Dünya benzeri gezegenlerin belirli koşullar altında bir kartopu durumunda sıkışıp kalabileceğini göstermektedir.

Bilim adamları, gezegenlerin yavaş yavaş volkanlar tarafından salınan karbondioksit birikimi ile kartopu aşamalarından çıktığını düşünüyorlar.

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