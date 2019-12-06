Dünya, Batı'dan yükselen ırkçı terörizmin pençesinde

EMRE ÖZTÜRK

Norveç’te aşırı sağcı “Norveç’in İslamlaşmasını Durdurun” (SIAN) örgütünün lideri Lars Thorsen’in Kuran-ı Kerim’i sokak ortasında yakma girişiminin ardından yayınlanan bir rapor dünyanın en büyük terörizm tehdidinin Batı dünyasındaki aşırı sağ örgütlerden geldiğini ortaya koydu.

DEAŞ İLE MÜCADELE DÜŞÜRDÜ

Dünyanın en saygın terörizm veri raporu olarak kabul edilen Küresel Terörizm Endeksi (The Global Terrorism Index – GTI) 2019 yılı verilerini yayımladı. Rapora göre Batı’daki aşırı sağ yüzde 320 oranında yükseliş gösterdi. Suriye’deki koalisyon güçlerinin DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadeleyle radikal dini terörizm ciddi oranda düştü. 2018’de aşırı sağ gruplarla ilişkilendirilen ölüm sayısı 77’yi buldu. Aşırı sağ terörizmin en güçlü olduğu ülkeler ise sırasıyla; İsveç, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya ve Yunanistan olarak gösterildi. Taktik değiştiren yeni örgütlenme, barlardan ya da stadyumlardan değil üniversitelerden militan devşirmeye başladı.

ESKİ ASKERLER SİLAHLI KANATTA

İstihbarat sitesi intelnews’in ortaya çıkardığı bilgilere göre de aşırı sağcı küresel bir örgütün gizli veri ve yazışmalarının ortaya çıkmasıyla terörizmin boyutu deşifre edildi. 2011’de “IronMarch” adıyla Rusya’da kurulan aşırı sağ örgütün yazışmaları bir hacker grubu tarafından ele geçirildi. Örgütün yazışmalarında Amerikan üniversitelerinde okuyan, ABD ve Avrupa ordularında fiilen görevde bulunan çok sayıda askerin örgütün üyesi olduğu ortaya çıktı. ABD ordusundaki görevini tamamlayan üyelerin ise aşırı sağcı örgütün silahlı yapılanmasına katılmak istedikleri belirlendi.

TALİBAN EN BÜYÜK TERÖR ÖRGÜTÜ

Bu yıl terörden en çok etkilenen ilk 5 ülke şöyle sıralandı: Afganistan, Irak, Nijerya, Suriye, Pakistan. Raporda Afganistan’da Taliban örgütünün terörizm tehdidinde DEAŞ’ı geçerek dünyanın en tehlikeli terör örgütü haline geldiğine de vurgu yapıldı.