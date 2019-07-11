Dalaman'da dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, faaliyette olmayan bir butik otelin tahliye edildiği, söndürme çalışmalarına katılan bir arazözün yandığı, bazı iş makinelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.

- ALEVLER GÖCEK'E ULAŞTI

Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle komşu Kayadibi ve Taşlıca mahalleleri boşaltıldı.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anonslar yaparak alevlerin tehdit ettiği mahalle sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi. Ekiplerin çalışmasıyla her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Bunun üzerine mahalle sakinleri taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Bazı vatandaşlar da ahırlarda bulunan hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü.

Yangın, Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Bölgeden yükselen dumanlar Göcek'te gökyüzünü kapladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

18 saattir süren yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 18 saat süren yangın sonrası şunları söyledi;

"Göcek, Kepez ve Taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün devam etti. Tedbir amaçlı boşaltılan evlere tekrar dönüşler başladı. Yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Karadan sabaha kadar söndürme faaliyetler devam etti, sabah saatlerinden itibaren de helikopterler çalışmalarına devam ediyor. Korktuğumuz gibi değil. Can ve mal kaybımız yok. İçinde kimse olmayan bir otelimiz etkilendi. Sıcaklık 37 derece, nem yüzde 10 ve rüzgarın da olması yangının büyümesine neden oldu. İlk tespitlere göre yangının büyüklüğünü yangın sonrasında belirlenecek."

(AA)