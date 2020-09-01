Düğünler 1 saat mi olacak? İstanbul, Bursa, Ankara'da düğünler yasaklandı mı?

Sosyal mesafe ve maske ihlalleri düğünler ile ilgili yeni düzenlemeleri zorunlu kıldı. İstanbul, Bursa ve Ankara'da düğünler birtakım kısıtlamalara tabi tutulmaya başladı. İstanbul'da oyun/dans gibi faaliyetler de yasaklandı.

DÜĞÜNLER 1 SAAT Mİ OLACAK?

Valiliklerden gelen duyurulara göre düğün süreleri 1 saat ile kısıtlandırıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince; İstanbul, Bursa ve Ankara'da düğünler ve nikahlar en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması gerekiyor.

İSTANBUL, BURSA, ANKARA'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

İstanbul, Bursa ve Ankara'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları yayımlandı. Buna göre; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler yasaklandı. Düğün ve nikah törenleri ise en fazla 1 saat sürebilecek. Ayrıca her türlü yiyecek ve içecek ikramına da müsaade edilmeyecek. 65 yaş üzeri ile 15 yaş altına ise (birinci ve ikinci derece akrabalar haricinde) düğüne katılım yasağı getirildi.

İSTANBUL İL HIFZISSIHHA KURULU DÜĞÜN KARARI

"İçişleri Bakanlığının 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, başta fiziki

mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının

riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması;

1. Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklerine müsaade edilmemesi,

2. Düğün ve nikah salonlarında sandalye/koltuk düzeninin toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aşmayacak şekilde fiziki mesafe koşullarına uygun olarak oluşturulması,

3. Düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmaması,

4. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesi,

5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanması,

6. Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat:08.00’den itibaren geçerli olması,

7. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Karar ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının; 13.06.2020 tarih ve 9430 sayılı, 24.06.2020 tarih ve 10116 sayılı, 07.07.2020 tarih ve 10888 sayılı ve 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesinin sağlanması ve Kaymakamlıklarca tüm bu hususların titizlikle denetlenmesi,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır."

BURSA İL HIFZISSIHHA KURULU DÜĞÜN KARARI

"İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih 12682 sayılı Genelgesine istinaden 11.08.2020 tarih 111 sayılı ve 17.08.2020 tarih 117 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile ilave tedbirler alınmıştı. Bu çerçevede;

A- Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle aşağıdaki ilave tedbirler alınmıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 26.08.2020 tarih ve 118 sayılı kararı ile;

1. Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

2. Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

3. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

4. Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek­içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

5. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

6. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

7. Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

8. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, yukarıda belirtilen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının 13.06.2020 tarih 9430 sayılı Genelgesi ve 13.06.2020 tarih 81 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı, İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarih 10116 sayılı Genelgesi ve 24.06.2020 tarih 89 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı, İçişleri Bakanlığının 07.07.2020 tarih10888 sayılı Genelgesi ve 07.07.2020 tarih 104 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı, İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih 12682 sayılı Genelgesine istinaden 11.08.2020 tarih 111 sayılı ve 17.08.2020 tarih 117 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

B- Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek­içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlerin 26.08.2020 tarihinden itibaren uygulanmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKARA İL HIFZISSIHHA KURULU DÜĞÜN KARARI

"İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi ile salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilmişti.

Bu çerçevede İlimizde;

A) 1-Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına,

a)Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

b)Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

c)Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

ç)Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek­içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

d)Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

2-Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

3- Düğün ve nikah yapacak olanların 48 saat öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunmalarına, başvuruyu alan kolluk biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan (zabıta vb.) her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

4-İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Kararla düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda alınan Kurulumuz Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

B) Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek­içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi."