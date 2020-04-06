Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7896
  • 7,336
  • 357.411
  • 91247.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Düğüne koronavirüs bile engel olamadı! Gelini üst geçitten aldı

Düğüne koronavirüs bile engel olamadı! Gelini üst geçitten aldı

Düğüne koronavirüs bile engel olamadı! Gelini üst geçitten aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında iller arasında yolculuğun yasaklanması nedeniyle İstanbul'da yaşayan damat, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki gelini, Tuzla sınırındaki üst geçitten aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında iller arasında geçişlerin yasaklanması evlenecek çiftleri ilginç bir yöntem uygulamaya sevk etti. Edinilen bilgiye göre İstanbul’da yaşayan ve adı öğrenilemeyen bir damat, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan gelini il değiştirmeden çare aradı. Aracıyla Kocaeli’ne geçemeyen damat, İstanbul Tuzla ilçesi ile Kocaeli’nin Çayırova ilçelerini ayıran üst geçitte gelin ile buluştu.

Üst geçidin ayaklarına konvoylarla gelen damat ve gelin aileleri, araçlarından indikten sonra köprüye yöneldiler. Köprüden karşıya geçen gelin, damadın aracı ile İstanbul’daki nikah dairesine gitmek üzere yola çıktı.

(İHA)


Karantinadaki misafirler memnuniyetlerini dile getirdi

Karantinadaki misafirler memnuniyetlerini dile getirdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ankara semalarındaki martılar başkentlileri şaşırttı

Osmanlı'nın Avrupa'ya yardım eli uzattığı olaylar