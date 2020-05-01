Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Düğünler ne zamana kadar yasak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken düğün salonları hakkında da geçici süreliğine kapatılma kararı alınmıştı. Evlenecek olanlar düğünler ne zamana kadar yasak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Düğün salonları ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle birçok işletme hakkında geçici süreliğine kapatılma kararı alınmıştı. Düğün salonları da kapatılan işletmeler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir de genelge yayınlamıştı.

Düğün ve nişan salonlarını da kapsayan genelgede faaliyetlerin geçici bir süreliğine durdurulduğu açıklanmıştı. Ancak düğün salonlarının faaliyetlere ne zaman başlayacağına ilişkin bir tarih henüz belirtilmedi. Resmi makamlardan bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Düğün salonları ve birçok işletmenin yer aldığı geçici süreliğine kapatma kararına ilişkin İçişleri Bakanlığı şu açıklamayı yayınlamıştı;