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  3. DSP'den CHP'li Yılmaz Ateş'e başkanlık cevabı: Bizi sığınak gibi görmesi sevindirici
02 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

DSP'den CHP'li Yılmaz Ateş'e başkanlık cevabı: Bizi sığınak gibi görmesi sevindirici

DSP'den CHP'li Yılmaz Ateş'e başkanlık cevabı: Bizi sığınak gibi görmesi sevindirici
- OSMAN NURİ CERİT

Akşam Yazarı Turgay Güler'e konuşan CHP'li Yılmaz Ateş'in “Uygun görmeleri halinde DSP'nin başına geçebilirim” açıklamasını DSP'nin Parlamento ve Hükümetle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi değerlendirdi.

DSP’nin Parlamento ve Hükümetle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi şunları söyledi: “Sayın Yılmaz Ateş’in DSP’yi sığınak olarak, güvenli bir liman olarak, demokrasinin sigortası olarak görmesi bizi mutlu etti. Bu röportajdan son derece memnun olduk. Ateş kıdemli bir siyasetçidir. Bir siyasi partide nasıl genel başkan olunacağını bilir. Şu anda DSP’nin yetkili organları görevlerinin başındadır. Kongre süreci geldiğinde bizim partimizde diğer partilerde olduğu gibi aday olmak isteyenlere bir kısıtlama bulunmuyor. Ateş’in söylediği sözleri demokratik bir espiri olarak değerlendiriyoruz. DSP’nin kapısı emekten, eşitlikten, demokrasiden yana olan herkese açıktır.” 

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