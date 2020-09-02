DSP'den CHP'li Yılmaz Ateş'e başkanlık cevabı: Bizi sığınak gibi görmesi sevindirici

DSP’nin Parlamento ve Hükümetle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi şunları söyledi: “Sayın Yılmaz Ateş’in DSP’yi sığınak olarak, güvenli bir liman olarak, demokrasinin sigortası olarak görmesi bizi mutlu etti. Bu röportajdan son derece memnun olduk. Ateş kıdemli bir siyasetçidir. Bir siyasi partide nasıl genel başkan olunacağını bilir. Şu anda DSP’nin yetkili organları görevlerinin başındadır. Kongre süreci geldiğinde bizim partimizde diğer partilerde olduğu gibi aday olmak isteyenlere bir kısıtlama bulunmuyor. Ateş’in söylediği sözleri demokratik bir espiri olarak değerlendiriyoruz. DSP’nin kapısı emekten, eşitlikten, demokrasiden yana olan herkese açıktır.”

