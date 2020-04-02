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  3. DSÖ'den Türkiye açıklaması: Uygulamaları emsalsiz

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Uygulamaları emsalsiz

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Uygulamaları emsalsiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sayın Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi."

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