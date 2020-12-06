DSÖ'den koronavirüs aşısı uyarısı: Salgın bitti algısı çok yanlış

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, son günlerde Kovid-19 aşı çalışmalarında arka arkaya gelen olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışığın göründüğünü söyledi. Ghebreyesus, “Ancak salgının sona erdiğine dair algıdan endişe duyuyoruz. Hala uzun bir yol var. Alınan kararlar virüsün seyrini belirleyecek” dedi.



"ÇABA VE İŞBİRLİĞİ DÜNYA ÇAPINDA OLMALIDIR"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kovid-19’la mücadele konulu özel oturumunun ikinci gününde “Kovid-19 Aşısına Giden Yol” başlıklı 2. panele geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut olan Alman biyoteknoloji şirketi BioNtech’in kurucu ortağı Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, UNICEF ve aşıya adil erişim sağlanması için çalışmalar yapan kuruluşların yöneticileri katıldı. Şahin, “Bu benim için bir onur. Tecrübelerimizi paylaşmaktan gurur duyuyorum” dedi. Türeci ise, “Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere eriştirilmelidir. Amacımız aşıyı olabildiğince hızlı üretmek ve dünya ülkelerine ulaştırmaktır. Çaba ve iş birliği dünya çapında olmalıdır. Tek başına bir şirket değil, BM ve hükümetler de bu iş birliğinin içinde olmalıdır” diyerek ilgili kurumlara seslendi.

Salgın tersine göç başlattı



ABD’de teknoloji firması sahibi YouTuber Levent Şapçı, salgında tersine göç yaşayanlardan biri. Şapçı, 13 yıl boyunca San Francisco kentinde yaşadıktan sonra 3 ay önce Texas’ın Austin kentine taşındı. Şapçı, salgın öncesi ulaşım kolaylığı ve sosyal hayata yakınlığı nedeniyle şehir merkezinde küçük bir evde yaşarken artık evden çalışmanın da verdiği rahatlıkla daha konforlu, daha geniş bir eve geçiyor. Şapçı, ‘’Tam o hayalini kurduğum, dört odalı, 3 bin 800 metrekare, havuzlu evi 1 milyon doların altına almak üzereyim” dedi.



DSÖ: Salgın bitti algısı çok yanlış

Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı sonrasında oluşabilecek rehavet ile ilgili açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom, Kovid-19 aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler sayesinde tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü ancak salgının sona erdiği algısının endişe yarattığını belirtti.