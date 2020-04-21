DSÖ son noktayı koydu! Koronavirüs Çin'deki laboratuvarda mı üretildi?

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün (Kovid-19) hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada virüsün laboratuvarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

ABD'DEN KRİTİK İDDİA

Daha önce ABD medyasında yer alan haberlerde Amerikan istihbaratının virüsün Vuhan'daki laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimali üzerinde çalıştığı belirtilmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise iddialarla ilgili 'Bu ihtimal mantıklı geliyor' ifadelerini kullanmıştı.



