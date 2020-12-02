  • $7,8122
  • 9,4323
  • 455.15
  • 1331.56
  • Haberler
  • Güncel
  • DSÖ koronavirüs verilerini açıkladı: Bir haftada 4 milyon kişi yakalanıyor
02 Aralık 2020 Çarşamba 09:25 | Son Güncelleme:

DSÖ koronavirüs verilerini açıkladı: Bir haftada 4 milyon kişi yakalanıyor

DSÖ koronavirüs verilerini açıkladı: Bir haftada 4 milyon kişi yakalanıyor
DHA

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyada koronavirüs vaka sayısının yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada kaydedilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.

DHA'nın aktardığı haberde, DSÖ’nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri ​​arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti. Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.

DSÖ, son zamanlarda görülen hafif düşüşe rağmen küresel enfeksiyon oranının yüksek kaldığını söylüyor. Ancak ölüm oranı artmaya devam ediyor.

<p>TSK'ya hakaret eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan dü

'Darbe yapmayan ordu, CHP için 'satılmış ordu'dur'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu peynirlerin son kullanma tarihi yok

Sakarya'da Afrika yaban kedisi ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.