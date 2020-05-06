Dramatik sahnelerin görülmemesinin nedeni bu: İşte hastanelerin virüsle mücadelede en güçlü silahı

Kovid-19 salgınından başarılı bir mücadele ile çıkan Türkiye’deki hastanelerde, özellikle yatan hastaların takip edildiği bölümlerde, Çin ya da İtalya’dan gelen dramatik sahnelerin görülmemesindeki en önemli nedenlerinden biri de yeni sistemlerle donatılmış şehir hastanelerinin tamamında bulunan negatif basınçlı oda sistemleri. Sağlık çalışanları, ortamdaki virüs yüklü havadan korunabildikleri için, sadece pozitif hasta ile yakın temasa geçeceği anlarda koruyucu tulumları ve ekipmanlarını giydi. Onun dışındaki zamanlarda, yoğun bakımdaki ortak alanlarda dahi sadece hastane üniformalarıyla çalışabildiler. Böylece Çin’deki sağlık çalışanlarının, koruyucu tulumlarıyla günde 8-10 saat tuvalete dahi gidemeden çalışmak zorunda kaldıkları için yaşadığı manzaralar, ülkemizde görülmedi. Şehir hastanelerinde tek kişilik normal odalar bile gerekli durumlarda negatif basınçlı yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor. Negatif basınçlı oda sistemlerinden, hem ameliyathanelerde, hem yoğun bakımlarda, hem de kovid pozitif vakaların yatırıldığı tek kişilik izolasyon odalarında yararlanılıyor.

SALGINA RAĞMEN 300’E YAKIN ACİLİYET GEREKTİREN VAKA AMELİYAT EDİLDİ

Salgın, ülkemizde başladığından bu yana 1900 kişilik sağlık ordusuyla İstanbul’un en çok hasta kabul eden pandemi hastanelerinden biri olan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bu sistemlerin öne çıktığı merkezlerden biri. 75 yoğun bakım yatağı ve 16 ameliyathanenin bir bölümü, kovid vakaları için negatif basınçlı odalara çevrilerek kullanıldı. Mart ayından bu yana 60 bine yakın hasta kabul eden ve yaklaşık 11 bininin kovid şüphesi ile tedavi edildiği, pandemiye rağmen 50’si kovid şüpheli 300’e yakın hastanın ameliyat edildiği hastanenin ameliyathaneleri ilk kez görüntülendi. Kovid pozitif vakaların yüksek önlemler altında ameliyat edildiği bu salonlarda, koruyucu ekipmanlarının içinde çalışan sağlık personelinin insan üstü çabaları da görüntülendi.

‘HASTANELERDEKİ FİZİKİ ŞARTLAR EN ÖNEMLİ GÜCÜMÜZ OLDU’

Mart ayından bu yana yaklaşık 2500 hastanın yatarak tedavi aldığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Aslında 17 yıllık sağlıkta dönüşüm ile özellikle devlet hastaneleri olarak geldiğimiz fiziki şartlar, bu süreçteki en büyük gücümüz oldu. Hastalarımızı mümkün olduğunca izole tekli odalarda takip ettik. Ama özellikle yoğun bakım ve ameliyathane ayağında bu dönüşüm, verdiğimiz hizmet kalitesini de arttırdı. Pandemiyle mücadeledeki başarımızda çok ciddi bir etken oldu. Biz yaklaşık 615 yataklı iki hastane binamızda 75 yoğun bakım yatağı ile hastalarımıza hizmet verdik. Bu 75 yoğun bakım yatağını, bu süreçten önceki hazırlıklarımızla tekli, izole ve negatif basınçlı odalar haline getirdik. Bu da hem hastalarımızın birbirini enfekte etmesini engelledi, hem de personelimizin kendini korumasına imkan tanıdı. Bu sayede sağlık personelimiz yoğun bakım sahasında bile günlük kıyafetleriyle dolaşabildi; sadece hastanın yanına girdiğinde koruma kıyafetleriyle çalıştı. Böylece sağlık çalışanlarının da mesai içinde konforunda rahatlama oldu. Çin’de yaşanan görüntüler bizde gerçekleşmedi” dedi.

NEGATİF VE POZİTİF VAKALAR AYRI ALANLARDAKİ SALONLARDA AMELİYAT EDİLİYOR

Sancaktepe ve Çekmeköy’de iki ayrı binada, toplamda 16 ameliyathane ile hizmet verdiklerini anlatan Doç. Dr. Yiyit, salgın döneminde de cerrahi işlemlerin yapılmaya devam edildiğini anlatarak şu bilgileri verdi:

“Bu odaların yarısını pozitif basınçtan negatif basınca çevirdik. Böylece pozitif hastayla uzun süre temaslı olması gereken personelimizi ve daha sonra bu alanlarda tedavi edilecek diğer hastalarımızı korumuş oluyoruz. Bu sahaların negatif basınçlı olması içerideki hava sirkülasyonunu burası dışındaki alanlarla temas ettirmenin önüne geçmemizi sağlıyor. Aynı zamanda personeli de çok yüksek bir virüs yükü ile temas ettirmemiş oluyoruz. Ameliyathanelerimizde negatif ve pozitif vakaları ayrı alanlarda ameliyat ediyoruz. Giriş çıkış kapıları da ayrı. Türkiye'de tedavilere erkenden başlama ve Sağlık Bakanlığımızın geliştirdiği rehberler doğrultusunda bize özgü tedavi yaklaşımları ile yoğun bakıma verdiğimiz, hatta vefat eden hasta sayılarımız oldukça düşük hastanemizde.”

(DHA)

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