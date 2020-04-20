Dr. Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşındaydı? Yavuz Kalaycı koronavirüsten hayatını kaybetti!

Yavuz Kalaycı koronavirüsten hayatını kaybetti. Bunun üzerine Dr. Yavuz Kalaycı hakkında araştırmalar hız kazandı. Dr. Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sağlık camiasından bir isim daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Yavuz Kalaycı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

YAVUZ KALAYCI KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ!



Sağlık camiasından bir isim daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Corona virüse yakalanan Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı hayatını kaybetti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."

DR. YAVUZ KALAYCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?



Yavuz Kalaycı aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.