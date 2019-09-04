Dört aile daha HDP önünde evlat eyleminde 

Diyarbakır’da bir hafta önce Hacire Akar’ın dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mehmet Akar için başlattığı oturma eyleminin ardından Çetinkaya Ailesi de 17 yaşındaki oğulları Süleyman’ın HDP’liler tarafından Suriye’ye kaçırıldığı iddiasıyla, il başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad’ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eyleminde.

SURİYE’YE KAÇIRILDI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne giden Çetinkaya Ailesi, oğulları Süleyman Çetinkaya’nın HDP’lilerce Suriye’ye kaçırıldığını öne sürerek, oturma eylemi başlattı. Eğil İlçesi’nde yaşayan baba Süleyman Çetinkaya, eşi ve 4 çocuğuyla yaptığı oturma eyleminde oğlunun cuma gününden beri kayıp olduğunu belirterek, bulunmasını istedi. Çetinkaya, “Çocuğum sürekli HDP İl Başkanlığı’na geliyordu. Haftada 2 gün burada kalıyordu. Geçen cuma günü saat 18.00’den sonra telefonuna ulaşılamadı. Pazartesi karakola gittim. Karakol araştırdı, Mardin’de bir kadınla Suriye’ye göndermişler” dedi. Anne Fevziye Çetinkaya da çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, “Çantam dolu taş. Eğer çocuğumu getirmezlerse burayı taşlayacağım. Benim başka bir davam yok. Çocuğumu getirsinler” diye konuştu.

OĞLUMU BURAYA GETİRİN

Çetinkaya Ailesi’nin ardından, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad’ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı. 4 yıldır oğlunu bulmak için mücadele verdiğini ifade eden Remziye Akkoyun, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

Başlarım sizin Kürdistan davanıza

Oturma eylemi sürerken annelerden Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. HDP’lilerle Çetinkaya Ailesi tartışma yaşadı. Tartışma sırasında aileler ile HDP’liler arasında çıkan gerginlik polis tarafından önlendi. Gerginlik sırasında Çetinkaya Ailesi’nin fertlerinden Aysel Bozkurt, “Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturuyor musun, oturuyor musun? Bizim canımız gitmiş, senin umurunda mı? Kaç tane genç toprağın altında. Diyarbakır’da genç bırakmadınız, ya cezaevinde ya toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. Fakir, fukaranın çocukları dağda bunlar koltuklarda” dedi.

Bir yıldır haber alamadık

Eyleme son olarak 11 ay önce kaçırılan 17 yaşındaki M.B’nin annesi Ayşegül B. de dâhil oldu. Ayşegül B. burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Kasım 2018’de evden ayrılan oğlunun 2 gün sonra kendilerini telefonla arayarak YPG’li teröristlerle birlikte olduğunu belirttiğini söyledi. Telefonda teröristlerin kendisiyle görüştüğünü aktaran Ayşegül B. o günden bu yana çocuğundan haber alamadıklarını ifade etti.