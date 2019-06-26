Dönerken çıkılan merdivenlerde yukarıdan aşağıya bakıldığında ortada görülen boşluğa ne ad verilir? 26 Haziran Milyoner Sorusu

Dönerken çıkılan merdivenlerde yukarıdan aşağıya bakıldığında ortada görülen boşluğa ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Dönerken çıkılan merdivenlerde yukarıdan aşağıya bakıldığında ortada görülen boşluğa ne ad verilir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 26 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Merdiventepsisi

B: Merdivenhunisi

C: Merdivenleğeni

D: Merdivenkovası

Doğru Cevap: D Merdiven Kovası