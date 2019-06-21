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Son Dakika... Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar

Son Dakika... Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.      

AA

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