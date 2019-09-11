Dolandırıcının ağa babası

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul’da yaşayan tekstilci işadamı Cemal S., MİT Edirne Bölge Başkanı ve TOKİ yetkilisi olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu.

10 MİLYON TL VERDİ

Cemal S., şahısların Tekirdağ’da bulunan TOKİ kurumuna ait arazilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca satılacağını ve bunu devletini seven isimlere verileceğini söylediklerini belirtti. Cemal S. şikayet dilekçesinde MİT Bölge Başkanı olduğunu söyleyen kişinin kendisinden Çorlu’daki bir hazine arazisinin satışı karşılığında belirli aralıklarla 10 milyon TL aldığını belirtti.

MİT BAŞKANI AĞA ÇIKTI

İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri şikayet üzerine işadamı Cemal S.’nin ifadesine başvurarak çalışma başlattı. İncelemelerde bu kişinin 2017 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası seçilen ve bu unvanı bir süre sonra geri alınan Ahmet Çetin olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde işadamına TOKİ’nin arazilerini sahte belgelerle satan Çetin ile kendisine yardımcı olan H.Y. isimli avukat sahte belgeleri hazırladığı belirlenen T.Ç. ve emlakçı T.A.’nın da yer aldığı 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ELiNDE PARALARLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMiŞTi

Kırkpınar ağalığını kazanan Ahmet Çetin, ağalık bedelinin ilk taksitini ödemediği için unvanı elinden alınmıştı. Çetin, 8 Eylül 2017 günü Edirne’de düzenlediği basın toplantısına çanta dolu para ile gelip para tomarlarını gazetecilere göstererek “Ben züğürt ağa değilim, bakın param var” demişti.

ŞÜPHELi 9 KiŞi ARANIYOR

Soruşturma kapsamında İşadamı Cemal S.’den alınan 10 milyon TL’nin bir kısmının banka yolu bir kısmınında elden alındığı ortaya çıktı. Verilen paraların üçüncü şahıslar üzerine buhar edildiği belirlendi. Gözaltına alınan Çetin ile dolandırıcılık suçuna karışan 9 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.