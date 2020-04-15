Dokuz Eylül Üniversitesinde koronavirüse karşı etkili 'immun plazma' tedavisi başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitelerine bağlı hastanede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "immun plazma" yöntemiyle tedaviye başladıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisinde dünyada da kullanılan yöntemin Sağlık Bakanlığınca da onaylandığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle tedavi olarak taburcu olan, laboratuvar ve klinik testlerle iyileştiği tespit edilen bir hastadan üretilen immun plazmayı yoğun bakımda yatan bir hastaya vermeye başladıklarını aktaran Hotar, şunları kaydetti:

"Henüz kesin bir tedavisi veya aşısı bulunmayan Kovid-19'a karşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve yoğun bakımda ağırlaşan hastaların tedavisi için umut ışığı olan bu tedavinin hastalarımıza şifa olmasını diliyorum. Hastanemizin tüm imkanlarını bu salgın ile mücadelede kullanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla, devletimizin ve milletimizin dayanışmasıyla, el birliği ile bu salgının üstesinden geleceğiz."

İMMUN PLAZMA BAĞIŞI HAVUZU



Açıklamada, DEÜ Hastanesinde ihtiyaç halinde Kovid-19 bağışıklığı kazanmış kişilere erişmek ve uygun kan ürününü temin etmek için gönüllü bağışçı havuzunun oluşturulması, bağışçılardan güvenli şekilde immun plazma bağışlarının toplanması ve ihtiyacı olan hastaya verilmesi süreçlerini içeren bir "iş akışı" hayata geçirildiği de bildirildi.