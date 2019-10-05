Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Doğurganlık oranı 1.9'a düştü

Doğurganlık oranı 1.9'a düştü

Doğurganlık oranı 1.9'a düştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Dr. Selahattin Güven, TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu’nu bilgilendirdi.

Yelda GÖKDAĞ

Son 12 yılda çocuk nüfusu oranının genel nüfusa göre %31.60’tan %28’e düştüğü öğrenildi. Nüfusun düşme trendine girmemesi için bir kadının doğurganlık oranının en az 2.1 olması gerektiğini vurgulayan Güven, bu rakamın Türkiye’de 1.99’a düştüğünü söyledi. Türkiye’nin % 28 ile Avrupa’da en yüksek çocuk nüfusuna sahip ülke olduğunu belirten Güven, bunun 22 milyon 820 bine denk geldiğini bildirdi. 

NÜFUS AZALACAK

Ülke nüfusunun artmasına rağmen çocuk nüfusunun düşmesine dikkat çeken Güven, şöyle konuştu: “Artık 2.1’in altında bir doğurganlığa sahip bir ülkeyiz. Bu belli bir zaman sonra artık ülke nüfusunun düşme trendine girmesini sağlayacak demektir.”  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşk seranatı
'Çorap örmedim, çorba yaptım'
Burak Özçivit'in ardından Çağatay Ulusoy'a da teklif gitti!
Zemheri dizisiyle ekrana dönüyorlar
Kuzgun dizisiyle ilgili flaş gelişme!
<p>Bursa’da meydana gelen kazada kaldırımda kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı. Bir ya

Dehşet Anları Kamerada... Vicdansız Sürücü Bebeğiyle Bekleyen Babaya Çarpıp Kaçtı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor! Yok olmaması için çalışma başlatıldı

Narın bu faydalarını ilk kez duyacaksınız! Her derde deva!