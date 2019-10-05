Doğurganlık oranı 1.9'a düştü

Yelda GÖKDAĞ

Son 12 yılda çocuk nüfusu oranının genel nüfusa göre %31.60’tan %28’e düştüğü öğrenildi. Nüfusun düşme trendine girmemesi için bir kadının doğurganlık oranının en az 2.1 olması gerektiğini vurgulayan Güven, bu rakamın Türkiye’de 1.99’a düştüğünü söyledi. Türkiye’nin % 28 ile Avrupa’da en yüksek çocuk nüfusuna sahip ülke olduğunu belirten Güven, bunun 22 milyon 820 bine denk geldiğini bildirdi.

NÜFUS AZALACAK

Ülke nüfusunun artmasına rağmen çocuk nüfusunun düşmesine dikkat çeken Güven, şöyle konuştu: “Artık 2.1’in altında bir doğurganlığa sahip bir ülkeyiz. Bu belli bir zaman sonra artık ülke nüfusunun düşme trendine girmesini sağlayacak demektir.”