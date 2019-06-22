Latince adı "Theria", Türkçe adı "doğuran memeliler" olan biyolojik alt sınıfın, Azerbayjan dilindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Theria" Doğuran memeliler olan biyolojik alt sınıfın, Azerbayjan dilindeki adı nedir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Dördayaqlılar

B: Vehşi heyvanlar

C: Ağızçeneliler

D: Kelleliler

Doğru Cevap: Vehşi heyvanlar