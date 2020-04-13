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  3. Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması

Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması

Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesinin ülke güvenliği için çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır. Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz. Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır."

AA


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