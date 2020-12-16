16 Aralık 2020 Çarşamba 20:05 | Son Güncelleme:
Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı geldi: Bu geceden itibaren etkili olacak
AA
Meteoroloji Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısında bulundu. Bölgenin yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.
AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.