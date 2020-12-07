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07 Aralık 2020 Pazartesi 10:30 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı beklendiği açıklandı. Yetkililer, bölgede beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar, buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, Kars ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, rüzgarın ise güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Ağrı ve Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Tunceli'de 2, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Erzincan'da 8, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1 ve Ardahan'da 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, bölgede beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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