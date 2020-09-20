Doğu Akdeniz'deki sondaj ambargosuna yerli önlem: Yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları sonrası satın aldığı gemilerin bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarında ambargolarla karşı karşıya kaldı. Yabancı gemi personeli de Batılı ülkeler tarafından tehdit edilince, yerlileştirme politikasına gidilerek yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi.

MİLLİLEŞTİRME YOLUNA GİDİLİYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Fatih ve Yavuz platformlarının ardından Kanuni sondaj gemisi için ihtiyaç duyulan bazı malzemelerin tedarikinde zorluklarla karşılaşıldı. Son olarak gemiyi dengede tutan sistemler için alım yapılmak istenen Japon firma, sitemi Türkiye'ye satmakta zorluk çıkardığı için yaşanan sıkıntılar alternatif ürünlerle aşıldı. Bu konuda millileştirme yoluna gidilme kararı alındı

GEMİ PERSONELİNDE YERLİLEŞTİRME

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin araştırma ve sondaj platformlarında çalışan yabancı personele yönelik baskı, tehdit ve yıldırma girişimleri sonrası gemi çalışanında da yerli önlemler alındı. Halen araştırma ve sondaj platformlarında görev yapmak üzere Türk personelin yetiştirilmesi faaliyetleri devam ediyor.

YABANCI ÇALIŞAN SAYISI 3'TE 1'E İNDİRLDİ

Araştırma gemilerindeki yabancı personel sayısı üçte bir oranına kadar düşürüldü. TPAO ve MTA, Doğu Akdeniz’de yürütülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinin yanısıra gemi personelinin eğitimi ve yetiştirilmesine de büyük öncelik veriyor.