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  3. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı... Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'den kritik görüşme
03 Eylül 2020 Perşembe 19:12 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı... Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'den kritik görüşme

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı... Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'den kritik görüşme
AA

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı haberde, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.

Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye’nin hak ile menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla yol açtıkları sorunla ilgili Angela Merkel’in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

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