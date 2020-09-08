Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4876
  • 8,8347
  • 462.089
  • 1094.07
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Doğu Akdeniz'de Oruç Reis refakatinde eğitim
08 Eylül 2020 Salı 12:31 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis refakatinde eğitim

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis refakatinde eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya twitter hesabından Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam eden Oruç Reis araştırma gemisinin refakatinde gerçekleşen eğitimin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Üniversitesi, Astsubay Meslek Yüksekokulu 1’inci sınıf öğrencileri, 6 Eylül’de Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Kemalreis ve TCG Burgazada ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerine katıldı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ederken Türkiye'nin kararlı adımları da sürüyor.

Bir yandan sismik araştırmalar bir yandan tatbikatlar sürerken bir yandan da deniz astsubay öğrencileri açık deniz eğitimlerini Doğu Akdeniz'de sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 6 Eylül'de TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa ve TCG Osmangazi ile denize açıldığı belirtildi. 

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında savcı mütalaasını açıkladı
Ankara'da rüşvet operasyonu: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Meksika'da akıllara durgunluk veren olay: Hacze giden polis işkenceyle karşılaştı
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
BDDK'dan kredi kartlara yeni düzenleme: Vatandaş mevduatı kadar limit yükseltebilecek
Muharrem İnce nereye gidiyor?

Muharrem İnce nereye gidiyor?

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı

Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor