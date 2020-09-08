Doğu Akdeniz'de Oruç Reis refakatinde eğitim

Milli Savunma Üniversitesi, Astsubay Meslek Yüksekokulu 1’inci sınıf öğrencileri, 6 Eylül’de Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Kemalreis ve TCG Burgazada ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerine katıldı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ederken Türkiye'nin kararlı adımları da sürüyor.

Bir yandan sismik araştırmalar bir yandan tatbikatlar sürerken bir yandan da deniz astsubay öğrencileri açık deniz eğitimlerini Doğu Akdeniz'de sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 6 Eylül'de TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa ve TCG Osmangazi ile denize açıldığı belirtildi.