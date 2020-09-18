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18 Eylül 2020 Cuma 10:29 | Son Güncelleme:

MSB: Doğu Akdeniz'de hava atış eğitimi icra edildi

MSB: Doğu Akdeniz'de hava atış eğitimi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'de hava atış eğitimin icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakanlık, Doğu Akdeniz sularında hava atış eğitimini icra ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, "TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir." açıklamalarında bulundu.

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