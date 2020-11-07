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07 Kasım 2020 Cumartesi 14:48 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat: Mavi Balina-2020

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat: Mavi Balina-2020

'Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı' Doğu Akdeniz'de devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı 30 Ekim tarihinde başlayan Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz’de tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile ABD Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile 30 Ekim tarihinde başlayan Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı Doğu Akdeniz’de tüm hızıyla devam ediyor" denildi.

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