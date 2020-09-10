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  • Doğu Akdeniz için NATO devrede: 'Ayrıştırma Usullerinin' görüşüleceği toplantı bugün
10 Eylül 2020 Perşembe 10:39 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz için NATO devrede: 'Ayrıştırma Usullerinin' görüşüleceği toplantı bugün

Doğu Akdeniz için NATO devrede: 'Ayrıştırma Usullerinin' görüşüleceği toplantı bugün

Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliği için NATO devreye girdi. "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı bugün gerçekleşecek.

Doğu Akdeniz'de çatışma riskini bertaraf etmek isteyen NATO devreye girdi. Salı günü yapılması planlanan toplantı ertelenmişti. Toplantının bugün NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını arttırmayı tercih eden Fransa ise kendi bloğunu oluşturma gayretinde... Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, NATO toplantısıyla aynı gün Akdeniz'de sınırı olan İspanya, Portekiz, İtalya, Malta ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerini ağırlayacak.

FRANSA-YUNANİSTAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Zirve öncesinde Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de baş başa görüşmesi bekleniyor. İkilinin, Rafael tipi savaş uçakları başta olmak üzere Fransa'nın Yunanistan'a silah satışını da öngören askeri işbirliği anlaşmasını imzalaması öngörülüyor.

"ATİNA HUKUK ÇARPITIYOR"

Türkiye ise diyalog çağrılarını sürdürüyor. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, İngiliz The Guardian gazetesine yazdığı mektupta, Atina yönetiminin uluslararası hukuku çarpıttığını anlattı. Türkiye'nin 2003'ten bu yana eşit şartlarda müzakere çağrılarına Yunanistan'ın samimi cevap vermediğini yazdı.

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