  • $7,4633
  • 8,8685
  • 470.047
  • 1099.06
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Doğu Akdeniz için NATO devrede: 'Ayrıştırma Usullerinin' görüşüleceği başladı
10 Eylül 2020 Perşembe 10:39 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz için NATO devrede: 'Ayrıştırma Usullerinin' görüşüleceği başladı

Doğu Akdeniz için NATO devrede: 'Ayrıştırma Usullerinin' görüşüleceği başladı

Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz sonrası Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı Brüksel'deki NATO karargahında devam ediyor.

NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda devam ediyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını arttırmayı tercih eden Fransa ise kendi bloğunu oluşturma gayretinde... Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, NATO toplantısıyla aynı gün Akdeniz'de sınırı olan İspanya, Portekiz, İtalya, Malta ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerini ağırlayacak.

FRANSA-YUNANİSTAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Zirve öncesinde Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de baş başa görüşmesi bekleniyor. İkilinin, Rafael tipi savaş uçakları başta olmak üzere Fransa'nın Yunanistan'a silah satışını da öngören askeri işbirliği anlaşmasını imzalaması öngörülüyor.

"ATİNA HUKUK ÇARPITIYOR"

Türkiye ise diyalog çağrılarını sürdürüyor. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, İngiliz The Guardian gazetesine yazdığı mektupta, Atina yönetiminin uluslararası hukuku çarpıttığını anlattı. Türkiye'nin 2003'ten bu yana eşit şartlarda müzakere çağrılarına Yunanistan'ın samimi cevap vermediğini yazdı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbr

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde SAT-SAS harekâtları devam ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Fındık üreticilerine ''Amerikan beyaz kelebeği'' ile mücadele çağrısı

Robinson Nine'nin hayatı belgesel oluyor! 35 yıldır yaylada tek başına yaşıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.