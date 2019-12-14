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  3. Doğa Koleji'nin devrinde son aşama bugün

Doğa Koleji'nin devrinde son aşama bugün

Doğa Koleji'nin devrinde son aşama bugün

Doğa Koleji’nin devriyle ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Doğa Koleji’nin devriyle ilgili yürütülen görüşmeler son aşamaya gelmiştir” denildi. Detaylı bilgilendirmenin bugün yapılacağını belirten Saçaklıoğlu, “Yeni sürecin Doğa Ailesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı. Doğa Koleji’nde 3 aydır maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, açıklama bekleyen veliler de geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

(AA)


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