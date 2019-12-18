Doğa Koleji 800 milyon TL karşılığında İTÜ Vakfına mı devredildi?

Doğa Koleji'nin satışı için İTÜ Vakfı ile anlaşma sağlandığı iddia edildi. TV100'de yer alan habere göre satış için İTÜ Vakfı 800 milyon TL ödeyecek.

DOĞA KOLEJİ'NİN ADI İTÜ VAKFI OKULLARI OLARAK DEĞİŞİYOR

Satışla birlikte Doğa Koleji'nin ismi İTÜ Okulları olarak değişecek. Ödemeler Denizbank ve Garanti Bankası'na yapılacak. Öğretmenlerin tüm alacaklarını da İTÜ Vakfı üstlendi.

DOĞA KOLEJİ SATIŞ AÇIKLAMASI

Henüz Doğa Koleji ve İTÜ Vakfı cephesinden satışa ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bugün velilere ve öğretmenlere bir açıklama yapılması bekleniyor. Doğa Koleji'nin satışına ilişkin daha önce bir çok kez haber çıkmıştı. Ancak söz konusu satış bir türlü gerçekleşmemişti.

ZİYA SELÇUK AÇIKLAMA YAPACAK

Doğa Koleji'ndeki duruma ilişkin bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bir açıklama yapacağı duyuruldu.

Doğa Koleji'nde 3 aydır öğretmenlere maaş ödenmiyordu. Bir çok okulda doğal gaz ve elektrik kesilirken, çocuklara öğle yemeği de verilemiyordu. Önce öğretmenler ders bırakıp eylem yapmış, ardından veliler onlara destek için gösteri düzenlemişti.