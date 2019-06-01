02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:55
Doğa bilimleri Türkçeleştirildi
Türkiye Bilimler Akademisi’nin hazırladığı ‘Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü’ www.tuba.gov.tr adresinden hizmete sunuldu.
Doruk ÇAKAR
Matematik, fizik, kimya, biyoloji, botanik ve astronomi alanlarındaki 15 bin bilimsel terimin Türkçe karşılıkları yer alan sözlük, 100’ün üzerinde akademisyen ve uzmanın gönüllü çabalarıyla oluşturuldu. TÜBA daha önce de sosyal bilimler terimleri ve mühendislik bilimleri terimleri sözlüklerini hazırlamıştı.
Galaksi değil Gökada
Sözlükten bazı örnekler: Galaksi: Gökada, Füzyon protein: Kaynaşık protein, Abel grubu: Değişmeli grup, Debimetre: Akış ölçer, Ohmmetre: Direnç ölçer.