Doğa bilimleri Türkçeleştirildi

Doruk ÇAKAR

Matematik, fizik, kimya, biyoloji, botanik ve astronomi alanlarındaki 15 bin bilimsel terimin Türkçe karşılıkları yer alan sözlük, 100’ün üzerinde akademisyen ve uzmanın gönüllü çabalarıyla oluşturuldu. TÜBA daha önce de sosyal bilimler terimleri ve mühendislik bilimleri terimleri sözlüklerini hazırlamıştı.

Galaksi değil Gökada

Sözlükten bazı örnekler: Galaksi: Gökada, Füzyon protein: Kaynaşık protein, Abel grubu: Değişmeli grup, Debimetre: Akış ölçer, Ohmmetre: Direnç ölçer.