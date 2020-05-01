Doç. Dr. İskender Gün: 15 yaşında, 30 kişiye virüs bulaştırdı! İşte filyasyonun önemi...

Doç. Dr. Gün, “Okullar kapanınca yakınları olanlar Kayseri’ye geldi. Bunun olumsuz sonucu oldu ve bu, filyasyon çalışmaları ile ortaya çıktı. İstanbul’dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30’dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum” diye konuştu.