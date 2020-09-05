Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Esnek çalışmak sosyalleşme değil

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, esnek mesainin yanlış anlaşıldığını belirterek şöyle konuştu: “Amaç hareketliliği azaltmaktı. Ancak toplumun bir bölümü esnek mesaiyi sosyalleşmek için fırsat olarak gördü. Normalde hafta içi kalabalık olmayan park alanlarında daha fazla insan bir araya geldi. Bazı kimseler, arkadaş ve akrabalarını ziyaret için bu günleri tercih etti. Lütfen kalabalığa girmeyelim.”