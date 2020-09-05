05 Eylül 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:- OSMAN NURİ CERİT
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Esnek çalışmak sosyalleşme değil
Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, esnek mesainin yanlış anlaşıldığını belirtti.
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, esnek mesainin yanlış anlaşıldığını belirterek şöyle konuştu: “Amaç hareketliliği azaltmaktı. Ancak toplumun bir bölümü esnek mesaiyi sosyalleşmek için fırsat olarak gördü. Normalde hafta içi kalabalık olmayan park alanlarında daha fazla insan bir araya geldi. Bazı kimseler, arkadaş ve akrabalarını ziyaret için bu günleri tercih etti. Lütfen kalabalığa girmeyelim.”