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  3. Diyarbakır'daki terör operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır Bismil'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil ilçesinde operasyon yapıldı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 5 kilogram patlayıcı madde, alıcı-verici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 84 fişek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA


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