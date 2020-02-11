Diyarbakır'daki eylemi İzmir'de devam ettiriyor

Türk bayrağı ve kızının fotoğrafıyla birlikte HDP İzmir il binası önünde açıklamalarda bulunan Laçin, “Bu yolda ölmek var, dönmek yok. HDP’den alacağım var, beni yüreğimden vurdular” dedi.

Baba Laçin “Kızımın ölü veya dirisini alana kadar mücadeleme devam edeceğim. HDP’nin elimizden aldığı gençlerin hepsini geri alacağız. İlk kurşunu düşmana sıkan İzmir’e sesleniyorum. Bugün bana, yarın sana. Yaralı anne ve babaların yanında ol. Bu acı bitsin” diye konuştu.